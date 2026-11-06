53% разочарованных в специальности студентов сомневались в выборе заранее

Более половины студентов, недовольных специальностью, еще при поступлении понимали, что направление им не подходит. Это показал опрос агентства «Инсайтика», сообщает Газета.ru .

Среди разочарованных своим выбором 53% сомневались в нем заранее, а 29% изменили отношение к специальности во время учебы. В опросе участвовала 1 тыс. студентов старших курсов и магистратуры российских вузов.

Планы зависят от обстоятельств поступления. Среди тех, кто выбрал направление до старшей школы, 53% точно намерены работать по специальности. Среди определившихся непосредственно перед поступлением таких 25%, а среди поступивших туда, куда хватило баллов, — 15%.

В последней группе треть не планирует связывать работу с получаемым образованием. Среди выбравших направление до старшей школы таких 5%.

Авторы исследования связывают разочарование со случайным выбором направления и недостаточным знакомством с будущей работой. Проверкой нередко становится первая практика на втором-третьем курсе. При этом лишь 36% опрошенных четко или в общих чертах представляют должность, на которую хотели бы претендовать.

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