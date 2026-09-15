52,7% россиян готовы опереться на друзей и близких в сложных семейных ситуациях

Главными атрибутами семьи россияне разных возрастов назвали доверие (47,6%), совместный быт (47,3%), чувства и обязательства поддержки (по 43%). Такие данные приводит исследование MAGRAM MR и книжного сервиса «Литрес».

Главным внешним ресурсом для укрепления семьи россияне считают поддержку друзей и близкого окружения (52,7%), а также помощь других членов семьи (50,9%). Эти приоритеты одинаковы в каждом поколении, а их значимость растет с возрастом, достигая пика в аудитории 55+ (65,5% и 61,4%).

Третьим по важности ресурсом стало чтение литературы и самообразование по психологии, семье и родительству: на них рассчитывает 36,4% опрошенных. К профессиональным психологам готовы обратиться 26,4%, к сексологам и коучам — 13,1%.

При этом поколение Z показывает наибольшую готовность использовать максимум внешних ресурсов: 44% выбирают самообразование (против 36,4% в среднем), 31% — психологов (против 26,4%), 24% — сексологов и коучей (против 13,1%).

Методология: онлайн-опрос (CAWI), более 1100 респондентов старше 18 лет, июнь 2026 г.