500 сотрудников и ветеранов УИС получили квартиры в домах, построенных ФСИН России

В целях обеспечения жильем сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации для постоянного проживания, в ФСИН России реализуется ведомственный проект «Развитие жилищной инфраструктуры уголовно-исполнительной системы Российской Федерации», направленный на строительство жилых домов, передает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день в эксплуатацию уже введены шесть жилых домов, которые расположены в Красноярском крае, в Чеченской Республике, в Воронежской, Челябинской и Кировской областях. Данные жилые объекты включают в себя общим количеством 500 квартир.

В настоящее время ФСИН России выполняются мероприятия, направленные на строительство жилых домов в Москве, Республике Мордовия и Иркутской области. Их ввод в эксплуатацию которых планируется осуществить в период с 2025–2028 годы.