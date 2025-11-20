500 кг макулатуры собрали жители Клина в рамках всероссийской акции «Бумбатл»

В четверг к сбору макулатуры присоединились воспитанники и педагоги центра детства «Жемчужинка» в Клину. Все вместе собрали почти 300 кг вторсырья. Это и старые журналы, и книги и картонные коробки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Конечно же, как любой батл — это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры. Поэтому у себя в центре мы проводим свои „соревнования“ с индивидуальным зачетом. Ну и мы хотим, чтобы округ наш тоже звучал в числе лидеров по области!» — рассказала Наталья Грибкова, руководитель волонтерского объединения «Добрые сердца „Жемчужинки“.

Традиционно образовательные учреждения — самые активные участники акции. Сдать макулатуру можно в специально организованном месте. В Клину это склад организации «Подсолнух» по адресу: улица Станционная, дом № 10 за магазином «Ваш дом». Прием ведется в среду с 14:00 до 16:00 и в субботу с 12:00 до 14:00.

«На сегодня на нашем пункте около 700 кг макулатуры. Принимают участие и организации и обычные жители. Впереди у нас еще 10 дней, в течение которых мы принимаем вторсырье. Будем рады всем!» — подвела промежуточные итоги Мария Виноградова, волонтер семейной организации «Подсолнух».

Победители «Бумбатла» в Московской области получат билеты на культурные или спортивные мероприятия. За новостями соревнования можно следить на официальном сайте проекта.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.