50 нарушений противопожарного законодательства выявлено в лесах Подмосковья с 7 по 9 июня

В минувшие выходные сотрудники лесной охраны Комлесхоза совместно с МВД, МЧС и представителями администраций округов провели более 400 патрулирований и выявили 50 нарушений лесного законодательства, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

«Хочу отметить, что наши граждане стали более ответственно относиться правилам пожарной безопасности в лесах и все чаще они предпочитают обустроенные места для отдыха», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Все протоколы о нарушениях направлены в отделы лесной охраны Комлесхоза для рассмотрения и принятия решений о назначении наказания.

В случае обнаружения возгорания, незамедлительно сообщайте о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.