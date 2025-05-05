50-метровую георгиевскую ленту пронесли по плотине Иваньковской ГЭС в Дубне

На плотине Иваньковской ГЭС состоялось памятное шествие. Школьники, студенты, молодые специалисты градообразующих предприятий — ДМЗ, компании «Кронштадт» и ГосМКБ «Радуга» вместе пронесли георгиевскую ленту длиной 50 м.

После шествия с лентой состоялась торжественная часть у мемориального комплекса «ДОТ». В этом году ему исполняется 50 лет. В рамках мероприятия всегда вспоминают подвиг девушек-зенитчиц, защищавших гидроэлектростанцию от бомбардировок фашистских самолетов. В честь всех павших в годы Великой Отечественной войны состоялись минута молчания и возложение цветов к памятнику.

«Время бежит неумолимо, и вот уже вся страна готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. Эта акция символизирует связь поколений, подчеркивает, что наша молодежь помнит и чтит подвиг прадедов», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в „Госуслугах“. Добровольно зашли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.