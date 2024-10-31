50% месячной нормы: «Мартина» принесет жесткую погоду в Москву

Синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале предупредил, что 1 ноября в Москве выпадет 50% месячной нормы осадков. В столицу идет ныряющий североатлантический циклон «Мартина».

Погода в Москве резко ухудшится 1 ноября в 04:00. Утром видимость ухудшится до 1 километра, а мокрый снег будет идти примерно до 09:00. После этого начнутся сильные ливневые дожди, которые «тут же смоют нарождающийся символический снежный покров».

За сутки в российской столице выпадет 27 миллиметров осадков, или 50% от месячной нормы. Вечером ветер будет развивать скорость до штормового — 16-21 метра в секунду.

В первый день ноября атмосферное давление упадет до 722 миллиметров ртутного столба.

«Будьте готовы к ухудшению погоды! Дальше — хуже!» — предостерег Тишковец.

По словам синоптика, в выходные температура в Москве понизится до нуля градусов, по ночам ожидается слабый «минус». Прогнозируется сильная гололедица, переходящие в снегопады дожди. Временный снежный покров начнет формироваться с 3 ноября, а 4–5 ноября достигнет 4-5 сантиметров.