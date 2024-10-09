50 лет педагогического стажа отметил учитель из Егорьевска

Николай Васильевич Николаев — заслуженный работник образования Московской области. За 50 лет своего непрерывного педагогического стажа он прошел путь от учителя физики до директора. Руководил Поповской школой, гимназией № 10, школой в Эфиопии, куда был направлен по линии МИД СССР. Сейчас работает учителем физики в школе № 3 с УИОП.

«В 10-й школе мы были победителями нацпроекта. Я тогда получил премию губернатора именную. Гимназия вообще была очень мощная. По олимпиадам из нашей школы было 75% победителей от всего Егорьевского района. У нас были договора с высшими учебными заведениями: с Тимирязевской академией, с агроинженерным университетом имени В. П. Горячкина, с рязанской радиотехнической академией… Мы с ними сотрудничали, у нас даже были переводные экзамены — приезжали сюда, в Егорьевск специалисты из этих университетов и принимали экзамены, которые уже засчитывались как вступительные», — рассказал Николай Николаев.

Во всех учебных заведениях, в которых работал Николай Васильевич, он продвигал спорт и воспитывал молодое поколение умеющим работать и побеждать.

«Я играл в волейбол на хорошем уровне и во всех школах, где я работал, я всегда вел секции волейбольные. И вот все команды, которые у меня были, мы, как правило, были чемпионами города. Причем бессменными. Вот это приятно!» — поделился педагог.

Председатель егорьевского Комитета по образованию Наталья Белова, а также два ее заместителя являются выпускниками Николая Васильевича и сегодня с благодарностью вспоминают годы обучения под его руководством. В день учителя в связи с юбилейной датой педагогу вручили благодарственное письмо от Комитета по образованию администрации городского округа Егорьевск.

Николай Васильевич имеет множество наград, в том числе именную премию губернатора Московской области, но своим главным успехом, шутя, считает то, что за все время работы в школах он не получил ни одного прозвища у своих учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.