5 тыс человек принимают участие во втором этапе олимпиады «Великая Победа»

Первый этап Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа» завершен. Во втором борьбу продолжают 5 тыс. участников, сообщает Telegram-канал «80 лет Великой Победе».

Главный приз конкурса — поездка на Парад Победы в Москве.

Во втором этапе олимпиады участников ждет тестовый блок — вопросы о героях, сражениях и ключевых событиях Великой Отечественной войны. Кроме того, для них подготовили творческий блок — написание эссе.

Всего на сайте олимпиады зарегистрировались 272 926 участников из 125 стран мира.

Результаты олимпиады можно узнать в личном кабинете на сайте.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.