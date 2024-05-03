5 студентов из Коломны стали лауреатами всероссийского педагогического конкурса

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Пять студентов Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) вошли в число победителей Всероссийского педагогического конкурса «Моя гордость — моя профессия». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Будущие педагоги из Коломенского университета — активные участники профессиональных конкурсов от общественной организации «Инновация». В этот раз отличились бакалавры и магистранты с технологического факультета.

Вера Аверина завоевала бронзу за исследовательскую работу «Эмоциональное выгорание педагога как социально-психологическая проблема».

Дипломами III степени наградили студентов магистратуры: Илья Борисов представил работу «Внедрение методов и приемов художественно-творческого развития учащихся в процессе обучения технологии на основе народных традиций рукоделия»; Даниил Сапрыкин проанализировал организацию здоровье сберегающих технологий для достижения достаточной работоспособности учащихся; Владимир Карпов изучил психолого-педагогические аспекты физического воспитания молодежи; Наталья Галкина предложила варианты использования игровых технологий в обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Научным руководителем ребят выступила доцент кафедры педагогики Мария Кадыкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.