5 разработчиков представят Подмосковье на финале конкурса «Начни игру»

Жители Пушкино, Мытищ, Королева, Дубны и Лобни поборются за победу в финале третьего сезона Всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей», который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

На третий сезон всероссийского конкурса «Начни игру» поступило 278 игровых проектов. В течение двух недель эксперты оценивали качество и полноту заполнения презентационных материалов, потенциал реализации каждого проекта, соответствие выбранной номинации, визуальное и техническое исполнение.

Среди всех поступивших игр предстояло выбрать топ-44 — по 11 наиболее перспективных игр в каждой из четырех основных номинаций: «Семейные игры», «Регионы и языки России», «Наука, образование и здравоохранение» и «Спорт и киберспорт».

Среди фаворитов в номинации «Семейные игры» жители Московской области представлены в двух командах.

Так, игра «Лисья почта» предлагает игрокам примерить на себя роль сотрудников почтового склада в лесу. Нужно проявить скорость и слаженную командную работу, чтобы вовремя отправить посылки и справиться с возможными трудностями и препятствиями. Московскую область в команде Phocatech представляют Алексей и Роман Елисеевы.

Еще один финалист в номинации «Семейные игры» — WOOF: The Good Boy Story от соло-разработчика Петра Чумакова. Сюжет строится вокруг дедушки-фермера и пса Спарки из приюта. Животное станет настолько умным, что научится управлять фермерским оборудованием и даже успеет побывать в опасной ситуации и доказать, что он — настоящий друг.

В номинации «Спорт и киберспорт» на победу претендует команда HGI — призер второго сезона конкурса «Начни игру». Разработчики представляют новый проект Cat’s Paw League — симулятор менеджера киберспортивной команды, состоящей из котов. На победу в составе опытного коллектива претендует Сергей Гагиев.

Игра «Мозаика» — финалист в номинации «Регионы и языки России». С ее помощью, собирая фрагменты в картины, пользователь знакомится с городами России, а также искусством, культурой и литературой. Одноименная команда объединяет разработчиков из Москвы, Московской области и Приморского края. Честь Московской области отстаивает художница Евгения Бескодарова.

Финал третьего сезона конкурса «Начни игру» пройдет с 28 ноября по 2 декабря 2024 года в рамках Недели игровой индустрии. Самые амбициозные создатели игр встретятся в Мастерской управления «Сенеж».

Закрытие третьего сезона конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и торжественная церемония награждения победителей пройдет на выставке РЭД ЭКСПО.

Между фаворитами 4 основных номинаций будет распределен общий призовой фонд от банка ВТБ в размере 1,6 млн рублей, а победители в партнерских номинациях получат методологическую, информационную и экспертную поддержку, а также скидки на обучение и бесплатные курсы повышения профессионального мастерства, билеты на профильные геймдев-события, чемпионаты, выставки и возможность представить на них свой проект.

АНО «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого.

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