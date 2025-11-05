5 ноября в России отмечают День работника суда

5 ноября в России впервые отметят новый профессиональный праздник — День работника суда РФ. Его учредили постановлением правительства страны от 24 октября 2025 года.

Профессиональный праздник создали, чтобы укрепить престиж отечественной судебной системы. Также во время него чествуют заслуги работников судов РФ.

Дату 5 ноября выбрали не просто так. В этот день в 1723 году российский император Петр I издал указ «О форме суда». В нем были прописаны главные принципы судопроизводства.

Со временем они поменялись. Процедура проведения суда стала более современной. Они начали работать независимо и объективно.

Отечественные суды играют ключевую роль в обеспечении законности, защите прав жителей РФ, а также поддержании правопорядка в стране. Они выносят решения, которые оказывают влияние на судьбу людей, а также стабильность общества.

День работника суда отмечают не только судьи. Его празднуют и те, кто работает в этой системе. Речь идет, в том числе о секретарях, помощниках судей, администраторах и иных специалистах.

