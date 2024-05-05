5 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

Ежегодно 5 мая отмечается Международный день борьбы за права инвалида, День водолаза. В этом году в России отмечается Православная Пасха.

Международный день борьбы за права инвалида

Ежегодно 5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов.

Праздник был учрежден в 1992 году, когда люди с ограниченными возможностями в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с ограничениями по здоровью.

Цель праздника - обратить внимание общественности на проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями, а также на вопросы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями здоровья.

День водолаза в России

Ежегодно 5 мая в России отмечается День водолаза. Праздник был учрежден в 2002 году. Причиной для учреждения стало основание первой в мире водолазной школы 5 мая 1882 года.

Уже к концу 19 века школа в Кронштадте имела значительный задел в теории и практике водолазного дела и пользовалась известностью и уважением в мире.

Профессия водолаза очень важная и нужная. На сегодняшний день специалисты этой профессии работают во многих ведомствах и структурах, отраслях и сферах жизнедеятельности современного общества. Они помогают в поиске людей, осмотре затонувших кораблей.

Пасха

Сегодня отмечается самый большой и светлый христианский праздник - Пасха. Его второе название Христово Воскресение. Это название переводится как переход от смерти к жизни.

Пасха должна отмечаться после иудейской — в ближайшее воскресенье после первого полнолуния, наступающего за весенним равноденствием.

Считается, что в этот день Иисус Христос победил смерть и смог воскреснуть. Также именно Иисус открыл двери в рай для тех, кто верил в него.

Подготовка к празднику начинается во время Страстной недели — последней недели Великого поста. Каждый ее день посвящен воспоминаниям о последних днях пребывания на земле Иисуса Христа. В этот день верующие приходят в храм.

Именины

В этот день именины отмечают Всеволод, Дмитрий, Виталий, Федор.