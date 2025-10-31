5 лет добрых дел: «Волонтеры Подмосковья» в Раменском округе

За пять лет более 1000 жителей Раменского округа присоединились к движению «Волонтеры Подмосковья» и совершили более 1500 добрых дел, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Движение появилось в 2020 году, в разгар пандемии COVID-19. Тогда волонтеры раздавали маски, доставляли продукты и лекарства тем, кто не мог выйти из дома. С тех пор движение только растет и развивается.

На сегодняшний день команда — это 350 активных, неравнодушных жителей Раменского, которые ежедневно трудятся в самых разных направлениях: от социальных проектов и экологии до культурных событий, спортивных мероприятий и, конечно, сбора гуманитарной помощи.

Одним из важнейших направлений работы стала помощь участникам специальной военной операции и жителям новых регионов. Волонтеры собрали более 2 тонн гуманитарной помощи, которая была передана в ресурсные центры Московской области. Сбор проходил в трех стационарных пунктах: в отделе досуговой деятельности «Будущее», в отделе досуговой деятельности «Юность» и в Раменском молодежном центре.

Также волонтеры провели благотворительную ярмарку «Собери ребенка в школу», которая объединила неравнодушных жителей округа. В результате акции удалось собрать 56 полностью укомплектованных рюкзаков со школьными принадлежностями, которые были переданы детям из семей, нуждающихся в поддержке.

В День добровольца Московской области штаб движения «Волонтеры Подмосковья» Раменского муниципального округа получил диплом за победу в региональном этапе международной премии #МЫВМЕСТЕ.Самые активные волонтеры округа получили награды от местного отделения партии «Единая Россия». Глава Раменского округа Эдуард Малышев наградил благодарственными письмами трех волонтеров: Викторию Мажирину, Злату Калинину и Александру Дашинимаеву. Виктория и Злата имеют на счету более 30 добрых дел за год и в 2025 году были отмечены благодарственными письмами от Московской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» за активное участие в организации и проведении торжественного мероприятия, посвященного 100-летию Московской областной организации ВОС. Александра два года оказывает помощь ветерану труда и инвалиду по зрению Лидии Мазиной.Сопровождает Лидию Степановну на прогулках и оказывает бытовую помощь.

«Волонтеры Подмосковья» участвуют в мероприятиях муниципального и регионального уровня, помогают всем, кто нуждается в поддержке, и всегда рады новым единомышленникам!

Чтобы стать частью команды волонтеров, необходимо зарегистрироваться на сайте dobro.ru, выбрать интересующую вас сферу волонтерства и предоставить подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги.

Присоединяйтесь к волонтерскому движению Раменского молодежного центра и вместе творите добро, помогайте нуждающимся и вносите свой вклад в развитие нашего общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.