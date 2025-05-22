5 юным жителям Солнечногорска вручили их первые паспорта гражданина РФ

В МФЦ состоялась торжественная церемония вручения паспортов 14-летним жителям округа. Заместитель главы округа Солнечногорск Нодар Бощеван совместно с руководителем местного отделения Движения Первых Алексеем Чернышовым вручили документы 5 солнечногорцам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также на мероприятии присутствовала депутат Совета депутатов, заместитель директора МФЦ г. о. Солнечногорск Татьяна Дворядкина. Вместе с паспортом юным гражданам подарили брендированные обложки от Движения Первых, памятные значки и Конституцию РФ.

«Сегодняшний день символизирует начало вашего пути во взрослую жизнь. Путь, который требует ответственности, знаний и стремления к достижению целей. Уверен, что каждый из вас внесёт свой вклад в развитие нашего общества, и добьется успехов в избранной сфере. Поздравляю вас с этим важным событием», — отметил заместитель главы округа Солнечногорск Нодар Бощеван.

Церемонию провели в рамках всероссийской программы «Мы — граждане России».

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.