5 юным жителям Раменского округа торжественно вручили их первые паспорта РФ

сегодня в 14:30

В Раменском округе состоялось торжественное вручение первых паспортов юным гражданам. Заместитель главы Раменского округа Юлия Варламова лично вручила паспорта 5 молодым людям, пожелав им успехов на новом жизненном этапе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Директор Раменского молодежного центра Светлана Великотная поздравила подрастающее поколение и обратилась к ним с напутственной речью, подчеркнув важность ответственности и гражданской позиции. К поздравлениям присоединилась и Надежда Желтухина, почетный гражданин Раменского округа и председатель совета ветеранов, поделившись мудрыми советами и личным опытом.

Четыре девушки и один юноша с гордостью получили свои первые паспорта, символизирующие вступление во взрослую жизнь.

Торжественную атмосферу мероприятия наполнило выступление вокалиста ДК «Заря» Алексея Кабелькова, подарив гостям патриотичные музыкальные номера.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.