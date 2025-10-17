5-10% жертв: у большинства людей участие в азартных играх эпизодическое

Исследователь игровой зависимости, клинический психолог Денис Автономов заявил, что среди играющих на ставках или в казино всего 5-10% человек становятся настоящими лудоманами, сообщает Сноб .

«У большинства людей участие в азартных играх эпизодическое и не приводит к проблемам. Считается, что в целом по миру 70% взрослых во что-то играют хотя бы раз в год. Это может быть и покупка лотерейного билета, и поход в казино. Под критерии зависимости, по разным данным, подходят от 1% до 6,5% всех игроков», — сказал эксперт.

По его словам, сегодня рост онлайн-ставок связан с первую очередь с последствиями пандемии и изоляции. Например, в Великобритании в начале периода изоляции букмекеры зафиксировали увеличение доходов от киберспортивных ставок на 3000%. В России значительное влияние на распространение онлайн-ставок оказал чемпионат мира по футболу 2018 года.

Понимание популярности азартных игр в России требует учета факторов законности, легкой досягаемости и активного продвижения. Примечательно, что при формировании перечней ресурсов для обеспечения доступа в случае блокировки интернета, наряду с государственными сервисами, медицинскими учреждениями и банками, была включена букмекерская контора. По сути, государство рассматривает ее как критически важную часть инфраструктуры.

