48 водоемов Подмосковья признаны Роспотребнадзором пригодными для купания

Общество
Городской пляж Зарайска

Фото - © Городской пляж Зарайска/Медиасток.рф

Управлением Роспотребнадзора по Московской области в течение летнего сезона осуществляется контроль за зонами отдыха на соответствие требованиям санитарного законодательства. По состоянию на текущий момент Управлением Роспотребнадзора по Московской области выдано 48 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, пригодными для купания признаны следующие водоемы:

  • р. Москва, Московская область, г. о. Красногорск, территория Мякининского шоссе, км 2, д. 1
  • озеро «Светлое» в г. о. Воскресенск
  • зона отдыха Челохово р. Десна г. о. Егорьевск
  • зона отдыха «Любляна» р. Люблевка г. о. Егорьевск
  • Княжеский пруд «Жукова гора» г. о. Егорьевск
  • озеро «Святое» городской пляж г. Шатура
  • озеро «Юбилейное» городской пляж г. о. Шатура
  • пляж «Митинский пруд» г. о. Шатура
  • озеро «Белое» «Санаторий ФССП „Зеленая Долина“
  • озеро «Белое» зона отдыха Изумрудный м. о. Шатура
  • Озеро «Голубое» в г. о. Воскресенск
  • р. Семиславка в г. о. Воскресенск
  • пруд п. Запрудня Пляж Парка Культуры и Отдыха «Солнечный берег» Талдомский г. о.
  • зона отдыха пос. Новосиньково Дмитровского м. о.
  • Пруд Парк культуры и отдыха «Победа» Дмитровский м. о.
  • Зона отдыха на р. Яхрома Дмитровского м. о.
  • Клинский городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий»
  • Высоковский городской парк культуры и отдыха «Берёзовый» г. о. Клин
  • пляж озера Сенеж г. о. Солнечногорск
  • Озеро Голубое (карьер № 1), г. Луховицы, ул. Озёрная, муниципальный пляж
  • р. Ока (акватория левого берега), м. о. Луховицы, в районе п. Белоомут, муниципальный пляж
  • р. Ока (левый берег), г. Коломна, мкр. Колычево, в районе ул. Набережная Дмитрия Донского, место купания и зона отдыха
  • р. Ока (левый берег), г. Коломна, мкр.Бочманово, напротив домов 41-65
  • р. Ока (правый берег), г. Коломна, мкр. Щуровов близи ул. Береговая, между автомобильным и железнодорожным мостами
  • р. Коломенка, г. Коломна, место купания (пляж) и зона отдыха
  • г. Озёры р. Ока (левый берег), у понтонного моста, место купания (пляж) и зона отдыха
  • место массового купания и зона отдыха у воды (пляж) р. Осетр вдоль ул. Правобережная г. Зарайск
  • озеро Большое г. о. Фрязино
  • Суворовские пруды г. о. Лосино-Петровский
  • р.Осётр м. о.Серебряные Пруды
  • водоем «Южный» г. о. Электросталь
  • водоем «Западный» г. о. Электросталь
  • пляж Якушево д. Макарово г. о. Черноголовка
  • зона отдыха с пляжем «Горчухино» Наро-Фоминский городской округ
  • Городской пляж городской округ Краснознаменск
  • Пляж ООО «Бриз» Рузский м.о
  • зона отдыха с пляжем «Тихая гавань» санаторий «Русь» Рузский городской округ, дер. Палашкино
  • озеро «Исаакиевское» Орехово-Зуевский г. о.
  • карьер «Амазонка» Орехово-Зуевский г. о.
  • водоем «Мечта» Орехово-Зуевский г. о.
  • карьер «Нажицы» Орехово-Зуевский г. о.
  • обводненный карьер «Золотые пески» Орехово-Зуевский г. о.
  • водоём «Горский» Орехово-Зуевский г. о.
  • Обводнённый карьер «Байкал» Павлово-Посадский городской округ
  • Обводнённый карьер «Евсеевский» Павлово-Посадский городской округ
  • обводненный карьер «Волкуша» г. о. Лыткарино
  • Пансионат «Пестово» г. о. Мытищи
  • Гостинично-развлекательный комплекс «Малибу» г. о. Мытищи

Десять зон отдыха, расположенных в Пушкинском, Сергиево-Посадском городских округах, г. о. Элетросталь и г. о. Люберцы получили санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии водного объекта для использования в рекреационных целях:

  • река Серебрянка г. Пушкино
  • Пестовское водохранилище с. Ельдигино г. о. Пушкинский
  • Пестовское водохранилище, с. Тишково г. о. Пушкинский
  • Лесное озеро на р. Торгоша Сергиево-Посадский г. о.
  • озеро «Загорское море» пляж со стороны микр. Семхоз
  • озеро «Загорское море» микр. Семхоз, пляж со стороны СНТ «Энергетик»
  • пруд в районе с. ВасильевскоеСергиево-Посадский г. о.
  • Ваулинская плотина, д. Ваулино, Сергиево-Посадский г. о. пляж около ГТС
  • водоем «Юбилейный» г. о. Электросталь
  • Кореневский карьер г. о. Люберцы

Важно помнить, что купаться безопасно только в официально установленных местах отдыха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в рекреационных целях.

Управление обращает внимание, что наличие на берегу водоема знака «Купаться запрещено» означает, что это место не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и купаться в таком водном объекте категорически запрещается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.