48 водоемов Подмосковья признаны Роспотребнадзором пригодными для купания

Управлением Роспотребнадзора по Московской области в течение летнего сезона осуществляется контроль за зонами отдыха на соответствие требованиям санитарного законодательства. По состоянию на текущий момент Управлением Роспотребнадзора по Московской области выдано 48 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, пригодными для купания признаны следующие водоемы:

р. Москва, Московская область, г. о. Красногорск, территория Мякининского шоссе, км 2, д. 1

озеро «Светлое» в г. о. Воскресенск

зона отдыха Челохово р. Десна г. о. Егорьевск

зона отдыха «Любляна» р. Люблевка г. о. Егорьевск

Княжеский пруд «Жукова гора» г. о. Егорьевск

озеро «Святое» городской пляж г. Шатура

озеро «Юбилейное» городской пляж г. о. Шатура

пляж «Митинский пруд» г. о. Шатура

озеро «Белое» «Санаторий ФССП „Зеленая Долина“

озеро «Белое» зона отдыха Изумрудный м. о. Шатура

Озеро «Голубое» в г. о. Воскресенск

р. Семиславка в г. о. Воскресенск

пруд п. Запрудня Пляж Парка Культуры и Отдыха «Солнечный берег» Талдомский г. о.

зона отдыха пос. Новосиньково Дмитровского м. о.

Пруд Парк культуры и отдыха «Победа» Дмитровский м. о.

Зона отдыха на р. Яхрома Дмитровского м. о.

Клинский городской парк культуры и отдыха «Сестрорецкий»

Высоковский городской парк культуры и отдыха «Берёзовый» г. о. Клин

пляж озера Сенеж г. о. Солнечногорск

Озеро Голубое (карьер № 1), г. Луховицы, ул. Озёрная, муниципальный пляж

р. Ока (акватория левого берега), м. о. Луховицы, в районе п. Белоомут, муниципальный пляж

р. Ока (левый берег), г. Коломна, мкр. Колычево, в районе ул. Набережная Дмитрия Донского, место купания и зона отдыха

р. Ока (левый берег), г. Коломна, мкр.Бочманово, напротив домов 41-65

р. Ока (правый берег), г. Коломна, мкр. Щуровов близи ул. Береговая, между автомобильным и железнодорожным мостами

р. Коломенка, г. Коломна, место купания (пляж) и зона отдыха

г. Озёры р. Ока (левый берег), у понтонного моста, место купания (пляж) и зона отдыха

место массового купания и зона отдыха у воды (пляж) р. Осетр вдоль ул. Правобережная г. Зарайск

озеро Большое г. о. Фрязино

Суворовские пруды г. о. Лосино-Петровский

р.Осётр м. о.Серебряные Пруды

водоем «Южный» г. о. Электросталь

водоем «Западный» г. о. Электросталь

пляж Якушево д. Макарово г. о. Черноголовка

зона отдыха с пляжем «Горчухино» Наро-Фоминский городской округ

Городской пляж городской округ Краснознаменск

Пляж ООО «Бриз» Рузский м.о

зона отдыха с пляжем «Тихая гавань» санаторий «Русь» Рузский городской округ, дер. Палашкино

озеро «Исаакиевское» Орехово-Зуевский г. о.

карьер «Амазонка» Орехово-Зуевский г. о.

водоем «Мечта» Орехово-Зуевский г. о.

карьер «Нажицы» Орехово-Зуевский г. о.

обводненный карьер «Золотые пески» Орехово-Зуевский г. о.

водоём «Горский» Орехово-Зуевский г. о.

Обводнённый карьер «Байкал» Павлово-Посадский городской округ

Обводнённый карьер «Евсеевский» Павлово-Посадский городской округ

обводненный карьер «Волкуша» г. о. Лыткарино

Пансионат «Пестово» г. о. Мытищи

Гостинично-развлекательный комплекс «Малибу» г. о. Мытищи

Десять зон отдыха, расположенных в Пушкинском, Сергиево-Посадском городских округах, г. о. Элетросталь и г. о. Люберцы получили санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии водного объекта для использования в рекреационных целях:

река Серебрянка г. Пушкино

Пестовское водохранилище с. Ельдигино г. о. Пушкинский

Пестовское водохранилище, с. Тишково г. о. Пушкинский

Лесное озеро на р. Торгоша Сергиево-Посадский г. о.

озеро «Загорское море» пляж со стороны микр. Семхоз

озеро «Загорское море» микр. Семхоз, пляж со стороны СНТ «Энергетик»

пруд в районе с. ВасильевскоеСергиево-Посадский г. о.

Ваулинская плотина, д. Ваулино, Сергиево-Посадский г. о. пляж около ГТС

водоем «Юбилейный» г. о. Электросталь

Кореневский карьер г. о. Люберцы

Важно помнить, что купаться безопасно только в официально установленных местах отдыха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в рекреационных целях.

Управление обращает внимание, что наличие на берегу водоема знака «Купаться запрещено» означает, что это место не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и купаться в таком водном объекте категорически запрещается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.