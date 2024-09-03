48 студентов будут учиться в вузах по квоте АО «НПП „Исток“ им Шокина» Фрязина

В этом году 48 студентов и аспирантов будут учиться в вузах по целевой квоте от АО «НПП „Исток“ им. Шокина» города Фрязино. На первый курс по программам бакалавриата и специалитета зачислен 31 абитуриент. Продолжат свое обучение в магистратуре 15 студентов и еще 2 человека — поступили в аспирантуру, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Большая часть абитуриентов выбрала РТУ МИЭРА (включая Филиал РТУ МИРЭА в г. Фрязино). Также в списке вузов: Московский авиационный институт, МГТУ им. Баумана, МГТУ «Станкин», Российский экономический университет им. Плеханова, Южный федеральный университет.

Самые популярные направления подготовки:

конструирование и технология электронных средств;

информатика и вычислительная техника;

электроника и наноэлектроника.

Заключив целевой договор на обучение с «Истоком», студенты будут бесплатно осваивать перспективные и востребованные на рынке труда профессии, смогут претендовать на дополнительную стипендию от предприятия, будут проходить практику в подразделениях «Истока» и гарантированно трудоустроены по окончании обучения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Китай. Он рассказал, что партнерство с такими производителями важно для региона.

«Особенно я хотел бы подчеркнуть значимость сотрудничества в сфере образования — это обмен и студентами, и учениками, и учителями», — добавил Воробьев.