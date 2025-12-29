48 школьников из Подмосковья отправились на новогоднюю смену в «Артек»

48 школьников из Московской области приняли участие в новогодней смене «Рождественские сказки Артека», которая завершает юбилейный год международного детского центра, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В 2025 году Международный детский центр «Артек» отметил 100-летний юбилей, собрав тысячи детей со всей России. Среди участников юбилейных мероприятий — 48 школьников из Московской области, которые отправились на 15-ю смену «Рождественские сказки Артека». Смена стартовала 28 декабря и завершит праздничный год в центре.

Ребят ждут встречи Нового года и Рождества, новогодние гуляния, конкурсы, дискотеки, святочные посиделки, мастер-классы по изготовлению подарков, тематические игры и соревнования между отрядами.

В течение года более 760 учеников из 52 муниципалитетов Подмосковья проявили себя в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. По итогам конкурсного отбора за особые достижения они получили возможность посетить «Артек» и принять участие в 15 тематических сменах, включая «Артек — в новый век», «Время твоего выбора», «Земля — наш общий дом», «История нашей Победы» и «Сто лет дорогой детства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку. Глава региона поприветствовал гостей и пожелал, чтобы в 2025 году исполнились их самые заветные желания.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.