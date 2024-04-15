4,7 тыс услуг в электронном виде предоставил Комлесхоз Подмосковья в 2024 г

Более 4,7 тыс. услуг в электронном виде предоставил Комлесхоз Московской области с января 2024 года. Все услуги предоставляются через региональный портал государственных услуг , сообщает пресс-служба ведомства.

«Правительством области реализована техническая возможность предоставления 18 государственных услуг в сфере лесных отношений с использованием государственной информационной системы Московской области (портал РПГУ). С начала 2024 года жители Подмосковья направили в областной комитет лесного хозяйства 4 706 пакетов документов. В разы сократилось время предоставления услуг и снизился процент отказов», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

Цифровизация лесной отрасли — это путь к упрощению взаимодействия бизнеса и граждан с лесным ведомством региона, при котором сокращается бюрократический процесс.

Если раньше нужно было приезжать и подавать документы на получение услуги лично, то сейчас это можно сделать, не выходя из дома или рабочего кабинета — достаточно иметь рядом компьютер или смартфон и доступ к интернету.

Самыми популярными государственными услугами с начала 2024 года стали: комплекс услуг «Прием отчетов об использовании лесов»; «Прием лесной декларации»; «Приведение в соответствие сведений ГЛР к ЕГРН».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.