45% жителей Подмосковья задумались о том, какое наследство оставят близким

Более 1400 жителей России, в том числе Подмосковья, поучаствовали в исследовании Группы Ренессанс Страхование и рассказали, как относятся к вопросам наследства. Согласно полученным данным, 45% респондентов думают над тем, что и в каком количестве достанется семьям после них. Результаты опроса есть в распоряжении РИАМО.

Почти половина опрошенных жителей Подмосковья — 45% — уже всерьез размышляли о передаче имущества своим близким в качестве наследства. При этом респонденты отметили, что наследниками могут быть не только дети, но и супруги, родители, а также близкие друзья.

Интересно, что большинство опрошенных не считают обязательным равное распределение наследства между детьми. В качестве основных объектов наследования фигурируют недвижимость и денежные средства, тогда как семейные украшения и ценные бумаги упоминаются значительно реже в планах передачи имущества.

Что планируют оставить

Анализ предпочтений в выборе наследуемого имущества выявил четкие приоритеты. Лидирующую позицию занимает недвижимость — 23% опрошенных планируют завещать квартиры или частные дома. Денежные средства находятся на второй позиции с показателем в 22%. Дачные участки и загородные дома готовы передать по наследству 17% респондентов. Автотранспорт как объект наследования рассматривают 12% участников опроса. Менее востребованными оказались драгоценности (7%), акции и облигации (5%). Наименьшую долю составляет передача семейного дела — всего 2% планируют оставить бизнес своим потомкам.

Кто получит наследство

Опрос показал, что дети являются приоритетными наследниками для 36% участников исследования. Братья и сестры рассматриваются как потенциальные наследники у 15% опрошенных. Равную долю в 11% набрали три категории: супруги, родители и близкие друзья. Наименьший процент — всего 6% — получили дальние родственники в качестве возможных наследников.

Интересно, что мнения относительно равного распределения наследства между несколькими детьми разделились. Большинство (62%) поддерживает идею равного деления, однако значительная часть респондентов (38%) придерживается иной позиции. Среди несогласных 27% считают, что наследство должно достаться более нуждающимся детям, а 11% полагают, что решающим фактором должна быть эмоциональная близость с наследодателем.

О помощи детям

В ходе исследования выяснилось отношение людей к вопросу обеспечения детей жильем при достижении ими совершеннолетия. Большая часть участников опроса (59%) полагает, что при наличии финансовых возможностей родителям стоит помочь детям с приобретением недвижимости. Лишь небольшая доля респондентов (15%) категорически отвергает необходимость такой поддержки. При этом каждый четвертый опрошенный (26%) твердо уверен: предоставление жилья или средств на первый взнос по ипотеке — это прямая обязанность родителей перед своими детьми к моменту их 18-летия.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.