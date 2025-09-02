45 представителей Подмосковья сразятся в финале проекта «ТопБЛОГ»

Более 24 тыс. участников, шесть месяцев непрерывного обучения, десятки практических заданий, сотни часов экспертизы и обратной связи – и вот результат: 1 000 авторов контента из 83 регионов страны приступают к конкурсу выпускных работ трека «Медиакампус» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»президентской платформы «Россия – страна возможностей». На участие в программе было подано 1 098 заявок от жителей Московской области, 45 из них предстоит предложить медиапроект, чтобы побороться за право представить свой регион в финале. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

«Медиакампус» – образовательное направление юбилейного пятого сезона проекта «ТопБЛОГ» по освоению ключевых знаний блогосферы. Программа разработана совместно с ведущими экспертами Президентской академии. Полгода обучения стало для участников настоящим профессиональным погружением: от базовых лекций по основам медиа до креативных практических заданий. По итогам образовательного этапа 1 000 наиболее активных и вовлеченных участников программы приступают к конкурсу выпускных работ.

«Весной 2025 года мы дали старт пятому юбилейному сезону проекта «ТопБЛОГ» и вместе с ним начался образовательный трек «Медиакампус». За это время через программу прошли более 24 тысяч начинающих и опытных блогеров: они учились, пробовали, создавали контент – и получали оценку и советы экспертов. Сейчас им предстоит следующий шаг: создать медиапроект на тему, которая отражает идеи и стиль их блога, а главное имеет социальное значение. Для участников выпускные работы – это возможность доказать, что полученные в треке знания можно успешно реализовать и выйти в финал проекта, чтобы побороться за звание победителя. Желаю блогерам удачи и вдохновения – пусть ваши идеи становятся реальными проектами, помогающими другим людям», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Сторителлинг, видеопродакшн, работа с короткими форматами, продвижение, медиабезопасность, создание и развитие сообществ, социальные проекты – в образовательной программе «Медиакампус» авторы охватили все ключевые направления современной медиасферы. Участники прошли шесть тематических спринтов, после каждого из которых выполняли практические задания: писали сценарии, снимали ролики, продумывали стратегию продвижения и получали развернутую обратную связь от экспертов. Для многих участников трек стал важным этапом профессионального роста и площадкой для реализации собственных идей.

Среди самых активных и мотивированных участников трека «Медиакампус» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» 45 жителей Московской области. Регион вошел в топ-5 субъектов России по числу авторов, прошедших дальше. В их числе — учителя и наставники, создатели дневников семейного самообразования и развития, авторы о психологическом благополучии, ЗОЖ и эмоциональном интеллекте, исследователи истории, локальных сообществ и культурных инициатив, создатели визуального контента, блоги о путешествиях и городской активности, а также каналы о медиа-навыках и публичных коммуникациях.

Всех авторов ждет конкурс выпускных работ – создание собственного медиапроекта, направленного на привлечение внимания к выбранной социальной проблеме. Выполнять задания блогеры будут до 17 сентября. Это возможность не просто сделать контент, а инициировать реальные изменения и показать свой потенциал как лидеров мнений. Такой формат станет для участников тренировкой к проектной работе, которая ждет их впереди. Лучшие работы выведут авторов в финал пятого сезона проекта «ТопБЛОГ», а имена конкурсантов, которые представят свои регионы, будут объявлены в октябре.

Финал состоится в Калининградской области в образовательном центре «ШУМ» 22–24 октября и пройдет в формате Медиафорума. Блогеров ждет решение реальных медиакейсов от стейкхолдеров: авторы предложат креативные форматы, которые завтра могут стать примером для всей индустрии. Участников также ждет насыщенная образовательная программа, встречи с лидерами индустрии и торжественное объявление победителей медиапроекта президентской платформы «Россия – страна возможностей»2025 года.

«ТопБЛОГ – это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», открывает новые перспективы для авторов контента постоянно. Образовательная программа пятого сезона получила высокую оценку участников, и теперь вся база знаний, лекции и материалы открыты на платформе до конца 2025 года. Мы хотим, чтобы у каждого блогера – и начинающего, и уже состоявшегося – была возможность прокачать себя, освоить важные инструменты для развития и открыть новые горизонты в медиа. Обучение в «Медиакампусе» доступно без возрастных и географических ограничений на сайте проекта», – пояснила руководитель проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ирина Круглова.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». Его цель –находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России. Принять участие в проекте могут авторы контента, подав заявку на https://topblog.rsv.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.