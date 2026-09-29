45% новосибирцев планируют купить подарки ко Дню учителя

На подарок одному педагогу жители Новосибирска готовы потратить в среднем 1 285 рублей. Чаще всего они выбирают цветы, сообщает Om1 Новосибирск .

«Авито Товары» и «Авито Реклама» опросили более 10 тысяч жителей Новосибирска. Среди тех, кто планирует купить подарок, 44% поздравят классного руководителя, 12% — учителя начальных классов, 11% — преподавателя колледжа или вуза. Еще 10% подготовят подарки нескольким педагогам.

Цветы собираются подарить 32% опрошенных, сертификаты — 27%, сладости, чай, кофе или продуктовые наборы — 21%. В пятерку популярных вариантов также вошли подарочные наборы (16%) и деньги (7%).

При выборе подарка 33% участников опроса прежде всего оценивают его практичность. По 30% обращают внимание на качество и внешний вид, 27% — на оригинальность, 26% учитывают интересы учителя, 21% смотрят на цену.

Чаще всего новосибирцы рассчитывают потратить от 501 до 1 000 рублей — такой бюджет назвали 24% опрошенных. Еще 22% выделят от 1 001 до 2 000 рублей, 21% — от 2 001 до 3 000 рублей. Онлайн-рекламу при покупке в той или иной степени учитывают 43% участников исследования.

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