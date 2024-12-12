45 компаний в Подмосковье внедрили решения на основе ИИ при поддержке Сбера

За 11 месяцев 2024 года 45 компаний Московской области внедрили решения на основе искусственного интеллекта (AI) при поддержке Сбера, сообщает пресс-служба Среднерусского банка Сбербанка в дни международной конференции Сбера по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey.

Такие решения позволяют прогнозировать спрос на товары и услуги, автоматически выявлять дефекты на производстве, отслеживать промышленную безопасность и многое другое. Также в производственные и бизнес-процессы были внедрены решения на основе больших данных, обеспечивающие клиентам преимущество в оценке потенциала, конкурентоспособности и развитии бизнеса.

«Мы помогаем нашим партнерам последовательно проходить через цифровую трансформацию. Так, в текущем году в сегменте среднего, крупного и крупнейшего бизнеса AI-решения внедрены у 117 клиентов Среднерусского банка Сбербанка, в том числе у 28 клиентов в рамках комплексных проектов по цифровой трансформации. Лидером в области внедрения решений с использованием искусственного интеллекта стала Московская область — на этот регион приходится почти 40% всех компаний. Наша глубокая экспертиза в этой сфере позволяет помочь клиентам сориентироваться в потоке информации по цифровой трансформации бизнеса и технологиям, отобрать то, что действительно актуально и эффективно работает, и внедрить такие решения в свои производственные и бизнес-процессы», — поделился вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») проходит в Москве с 11 по 13 декабря. AI Journey — это ключевая площадка, где рождается будущее, обсуждается роль AI-технологий для помощи человеку, генерируются новые идеи и смыслы, которые определяют развитие отрасли на годы вперед.