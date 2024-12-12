45 компаний в Подмосковье внедрили решения на основе ИИ при поддержке Сбера

Общество

За 11 месяцев 2024 года 45 компаний Московской области внедрили решения на основе искусственного интеллекта (AI) при поддержке Сбера, сообщает пресс-служба Среднерусского банка Сбербанка в дни международной конференции Сбера по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey.

Такие решения позволяют прогнозировать спрос на товары и услуги, автоматически выявлять дефекты на производстве, отслеживать промышленную безопасность и многое другое. Также в производственные и бизнес-процессы были внедрены решения на основе больших данных, обеспечивающие клиентам преимущество в оценке потенциала, конкурентоспособности и развитии бизнеса.

«Мы помогаем нашим партнерам последовательно проходить через цифровую трансформацию. Так, в текущем году в сегменте среднего, крупного и крупнейшего бизнеса AI-решения внедрены у 117 клиентов Среднерусского банка Сбербанка, в том числе у 28 клиентов в рамках комплексных проектов по цифровой трансформации. Лидером в области внедрения решений с использованием искусственного интеллекта стала Московская область — на этот регион приходится почти 40% всех компаний. Наша глубокая экспертиза в этой сфере позволяет помочь клиентам сориентироваться в потоке информации по цифровой трансформации бизнеса и технологиям, отобрать то, что действительно актуально и эффективно работает, и внедрить такие решения в свои производственные и бизнес-процессы», — поделился вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») проходит в Москве с 11 по 13 декабря. AI Journey — это ключевая площадка, где рождается будущее, обсуждается роль AI-технологий для помощи человеку, генерируются новые идеи и смыслы, которые определяют развитие отрасли на годы вперед.