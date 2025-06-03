44 ребенка из Котельников отправились на отдых в детские оздоровительные лагеря

44 ребенка из городского округа Котельники отправились на отдых в детские оздоровительные лагеря. Из них 41 ребенок (из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) отправились в лагерь «Озерный» в Рузу на первую смену, которая продлится по 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Лагерь «Озерный», расположенный на берегу озера в Московской области, предлагает эксклюзивные тематические программы, разработанные индивидуально для каждой смены. Первая смена под названием «Рейд по планете» включает в себя мастер-классы, спортивно-командные игры, квесты и многое другое.

Также стартовала первая смена в подмосковном детском оздоровительном лагере «Литвиново». В этот лагерь отправились три ребенка из семей участников СВО, которые смогут бесплатно отдохнуть в течение 14 дней и набраться сил.

На весь период отдыха детей обеспечивают полноценным питанием, а также они находятся под наблюдением специалистов и педагогов. Для детей организован интерактивный и спортивный досуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.