43% россиян заявили, что соседи оставляют мусор в подъезде

Почти половина опрошенных россиян пожаловались на соседей, которые оставляют пакеты с мусором в подъезде. Еще 54% заявили, что в их домах соблюдают чистоту, сообщает kp.ru .

Жителям многоквартирных домов напомнили, что оставленный у двери пакет с мусором грозит штрафом до 15 тысяч рублей. Такие отходы нарушают санитарные нормы и могут быть пожароопасны.

По данным опроса KP.RU, 43% респондентов сталкиваются с тем, что соседи выставляют мусор в подъезд и игнорируют замечания.

«Как же это бесит. Заехала к нам новая соседка и за полгода перессорилась со всеми соседями. На этаже 9 квартир, и только она выставляет пакеты с мусором за дверь. Причем мусор так может и сутки простоять, а попробуешь сделать замечание — орет и хамит», — пожаловался участник опроса.

«У нас некоторые оставляют в лифте, на лестнице, на 1 этаже и прямо при выходе из подъезда. Это просто невыносимо», — отметила другая респондентка.

Еще 54% сообщили, что в их домах поддерживается порядок. По словам одной из участниц, после обращения к участковому проблема с мусором исчезла. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое».

В опросе приняли участие 2,9 тысячи россиян.

