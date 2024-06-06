43 ребенка из Подмосковья отправились на море по соцпутевкам

Первый день лета стал началом увлекательного путешествия на Черноморское побережье для 43 ребят из Каширы и Ступино. Ребята отправились на море по путевкам от министерства социального развития Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Всего за лето планируется охватить отдыхом на море 4 500 ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также из семей с низкими доходами», — рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве пояснили, что путевки предоставляются детям, нуждающимся в особом внимании и поддержке: детям из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величины прожиточного минимума в Московской области на душу населения (в 2024 году — 18 296 рублей на человека), детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Заявление подается через портал государственных услуг Московской области на услугу «Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей».

При подаче заявления предусмотрено получение электронного согласия на обработку персональных данных третьих лиц, например, для расчета размера среднедушевого дохода семьи. Чтобы дать согласие лицу, чье согласие требуется, необходимо зайти в свой личный кабинет на областном портале госуслуг и в правом верхнем углу выбрать «Получение согласия на обработку персональных данных».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.