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43% опрошенных россиян лишают детей гаджетов в наказание

Общество

Лишение телефона, интернета или мультфильмов стало самым популярным наказанием детей среди участников опроса. Этот вариант выбрали 43% респондентов, сообщает kp.ru.

Треть опрошенных (33%) не наказывают детей: они разговаривают с ними и объясняют, почему не стоит повторять проступок. Еще 9% ставят ребенка в угол, считая этот метод надежным и ссылаясь на собственный опыт детства.

«Меня родители пару раз ставили в угол за какую-нибудь провинность. Да и я своих детей тоже пару раз ставил в угол, между прочим очень эффективный способ воспитания», — рассказал участник опроса.

Представитель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис призвала отказаться от такого наказания. По ее словам, оно может привести к замкнутости ребенка, недоверию к родителям и неумению обсуждать проблемы.

Еще 4% респондентов запрещают детям гулять, пока те не сделают дела. Вариант «другое» выбрали 11%: среди названных способов — ругань или молчание до признания ребенком вины.

В опросе участвовали 1,9 тысячи подписчиков KP.RU во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram и MAX.

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