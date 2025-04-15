43 многодетные семьи Коломны и Озер получили выплаты вместо земельного участка

С начала года 43 многодетные семьи из Коломны и Озер получили денежную выплату в размере 400 тыс. рублей вместо земельного участка. Еще семь семей выбрали участки в деревне Подмалинки и оформили их в собственность, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Управлении имущества и земельных отношений администрации городского округа Коломна сообщили, что в 2025 году планируется предоставить около 220 земельных участков для многодетных семей, воспитывающих трех и более детей.

С августа 2024 года многодетные семьи могут выбрать денежную выплату вместо земельного участка. Для получения выплаты необходимо обратиться в отдел по управлению земельными ресурсами по адресу: Коломна, площадь Советская, 1, кабинет 310.

Преимущества денежной выплаты:

Гибкость использования: Семьи могут направить средства на решение актуальных задач, таких как улучшение жилищных условий, ремонт или погашение кредитов.

Экономия времени: Не требуется заниматься оформлением и обустройством земельного участка.

Доступность: Выплата доступна семьям, которые по разным причинам не могут или не хотят получать земельный участок.

Эта мера поддержки помогает многодетным семьям более эффективно распоряжаться ресурсами и улучшать качество жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.