43 единицы лесопожарной техники закуплено Комлесхозом Подмосковья в 2024 году
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2024 году на вооружение лесопожарных формирований Комлесхоза Подмосковья поступило 43 единицы техники и 22 единицы оборудования на общую сумму свыше 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
«Вся новая техника оснащена техническим средством контроля ГЛОНАСС, благодаря которому не только можно узнать ее местоположение и пути следования, но и оперативно управлять группировкой сил и средств для эффективной ликвидации возгораний», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.
За счет средств федерального бюджета приобретено 13 единиц техники:
- 4 малых лесопатрульных комплекса,
- 3 бульдозера,
- 3 седельных тягача с низкорамными полуприцепами,
- 3 полноприводных грузовых автомобиля.
А также 2 единицы оборудования, необходимых для оперативной ликвидации возгораний: установка противопожарная высокого давления и мотопомпа с производительностью свыше 600 литров/мин.
За счет средств регионального бюджета приобретено 30 единиц техники:
- 18 легковых автомобилей,
- 6 пожарных автоцистерн,
- 3 малых лесопатрульных комплекса,
- 2 седельных тягача с низкорамными полуприцепами,
- 1 колесный трактор.
- А также 20 единиц оборудования:
- 18 тепловизоров портативных,
- 1 установка противопожарная высокого давления,
- 1 мотопомпа с производительностью свыше 600 литров/мин.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.
По словам Воробьева, коммунальщикам пока передали только 92 единицы техники: экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики. До ноября специалистам передадут и остальную технику, запасы которой в 2024 году пополнились.
«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.