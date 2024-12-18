43 единицы лесопожарной техники закуплено Комлесхозом Подмосковья в 2024 году

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2024 году на вооружение лесопожарных формирований Комлесхоза Подмосковья поступило 43 единицы техники и 22 единицы оборудования на общую сумму свыше 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Вся новая техника оснащена техническим средством контроля ГЛОНАСС, благодаря которому не только можно узнать ее местоположение и пути следования, но и оперативно управлять группировкой сил и средств для эффективной ликвидации возгораний», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

За счет средств федерального бюджета приобретено 13 единиц техники:

4 малых лесопатрульных комплекса,

3 бульдозера,

3 седельных тягача с низкорамными полуприцепами,

3 полноприводных грузовых автомобиля.

А также 2 единицы оборудования, необходимых для оперативной ликвидации возгораний: установка противопожарная высокого давления и мотопомпа с производительностью свыше 600 литров/мин.

За счет средств регионального бюджета приобретено 30 единиц техники:

18 легковых автомобилей,

6 пожарных автоцистерн,

3 малых лесопатрульных комплекса,

2 седельных тягача с низкорамными полуприцепами,

1 колесный трактор.

А также 20 единиц оборудования:

18 тепловизоров портативных,

1 установка противопожарная высокого давления,

1 мотопомпа с производительностью свыше 600 литров/мин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

По словам Воробьева, коммунальщикам пока передали только 92 единицы техники: экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики. До ноября специалистам передадут и остальную технику, запасы которой в 2024 году пополнились.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.