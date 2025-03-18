42 тыс человек посетили Театральный каток в Химках с начала сезона

В Химках завершился 6-й сезон работы Театрального катка. С начала зимы на главной городской ледовой площадке побывали около 42 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Шестой сезон Театрального катка был открыт в начале декабря. Бесплатный зимний аттракцион традиционно стал излюбленным местом для ярких впечатлений, семейного досуга и прогулок с детьми.

Больше всего посетителей собралось на Театральном катке 31 декабря. В новогоднюю ночь там побывали 1250 человек. Для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу. Праздничный сеанс завершился ярким салютом.

В рамках проекта «Зима в Подмосковье» для жителей и гостей округа выступили главные звезды фигурного катания. В день открытия ледовой арены зрители увидели красочный шоу-балет по мотивам сказки «Снежная королева». Кроме того, на Театральном катке исполнили ледовую постановку «Двенадцать месяцев». Новое прочтение знакомого сюжета представила заслуженный мастер спорта по фигурному катанию и двукратный призер Олимпийских Игр Ирина Слуцкая.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.