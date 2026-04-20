42% россиян заявили, что их пытались склонить к взятке

42% опрошенных россиян сообщили, что сталкивались с намеками на взятку или прямыми требованиями денег за услуги, сообщает kp.ru .

Сайт KP.RU опубликовал результаты опроса о личном опыте россиян, связанном с коррупцией. Почти половина респондентов признались, что им намекали на взятку или пытались склонить к передаче денег. В отдельных случаях, по их словам, звучали угрозы создать проблемы при отказе.

«У меня профессор вымогал деньги, когда я поступал на бесплатную ординатуру. Я ему не давал. В ответ он обещал мне устроить веселую жизнь, не устроил», - вспоминает участник опроса.

«Важно отметить, что такая проблема реально есть. Сам сталкивался неоднократно, и это очень неприятно», - говорит другой.

При этом 56% участников заявили, что никогда не сталкивались с вымогательством или намеками на взятку. Еще 2% выбрали вариант «другое».

В исследовании приняли участие 1,1 тыс. подписчиков сайта в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Ранее другой опрос KP.RU показал, что 7% респондентов признались: они не смогли самостоятельно сдать экзамен в автошколе и «купили» водительские права.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.