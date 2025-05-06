400 учащихся посетили машиностроительный завод Орехово-Зуева на «Неделе без турникетов»

Демиховский машиностроительный завод открыл свои двери для учащихся школ, колледжей и техникумов Орехово-Зуевского округа, а также студентов Павлово-Посадского техникума в рамках акции «Неделя без турникетов». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники посетили ключевые производственные площадки. На сборочно-сварочном участке цеха № 40 ребята узнали, как создается кузов электропоезда, а на эталонной линии цеха № 50 увидели финальные этапы сборки подвижного состава. В цехе № 14 прошел мастер-класс по профессии «Дефектоскопист», где студенты Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В. И. Бондаренко изучили методы контроля качества колесных пар.

Студенты-логисты приняли участие в тематическом квизе о технологии производства поездов, интересных фактах о заводе и железнодорожной отрасли. Кроме того, программа включала профориентационные встречи, на которых молодежь узнала о возможностях целевого обучения, образовательных проектах завода и перспективах карьерного роста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.