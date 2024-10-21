сегодня в 16:50

40 подмосковных школьников вышли в полуфинал Всероссийской олимпиады по ИИ

В отборочном этапе Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту (ИИ) из Подмосковья зарегистрировались для участия 1374 ребенка, из которых 40 человек продемонстрировали высокий уровень подготовки и прошли в полуфинал, сообщает пресс-служба Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту.

Организационно-техническое, научно-методическое и информационное сопровождение олимпиады уже второй год подряд обеспечивает Государственный университет просвещения.

Полуфинал Олимпиады прошел в дистанционном формате с 16 по 19 октября.

Заключительный этап пройдет в офлайн-формате с 11 по 15 ноября на площадке Московского физико-технического института. Финалисты будут решать комплексные задачи машинного обучения на реальных кейсах компаний — партнеров олимпиады, в число которых входят VK. Федеральным оператором олимпиады является ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения».