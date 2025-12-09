40-градусные морозы ударили в Свердловской области

В лютые морозы на автобусных пунктах скопились замерзшие граждане. Согласно прогнозу синоптиков, в отдельных районах было немного теплее: в Серове столбики термометров показывали около минус 35 градусов, в Верхотурье минус 32 градуса, в Реже минус 29 градусов, а в Первоуральске минус 26 градусов.

Сотрудники МЧС России рекомендуют местным жителям, по возможности, отказаться от поездок на автомобиле и провести морозный день дома.

Синоптики прогнозируют, что 9 декабря станет последним днем аномальных морозов — антициклон останется над регионом, ветер стихнет, и температура поднимется до минус 27 градусов, а 10 декабря — примерно до минус 15 градусов.

