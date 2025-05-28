40 детей из Каширы отправились на летний отдых к Черному морю

Совсем скоро начнутся школьные каникулы и стартует оздоровительная кампания. Уже 27 мая в 1 смену от городского округа Кашира отправились 40 детей участников специальной военной операции и из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Они отдохнут в детском оздоровительном лагере на черноморском побережье. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Путевки были распределены министерством социального развития Московской области.

Получить путевку в оздоровительное учреждение бесплатно могут дети из семей с низким доходом, дети-сироты, дети с хроническими заболеваниями, находящиеся в общеобразовательных организациях с наличием интерната, а также социально-реабилитационных центрах и приютах для несовершеннолетних.

Для этого необходимо подать заявление на региональном портале Госуслуг по ссылке: uslugi.mosreg.ru/services/932.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.