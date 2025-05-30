4 жителям Егорьевска вручили знаки «Горячее сердце» за спасение людей при пожаре

Глава муниципального округа Егорьевск наградил четверых ребят, которые, рискуя собственной жизнью, проявили мужество и самоотверженность, спасая людей во время пожара. Церемония состоялась в местном историко-художественном музее. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Их поступок — пример истинного героизма и человечности перед лицом смертельной опасности. Их отвага и доброта вдохновляют всех нас», — отметил глава округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Ранее ребята спасли жильцов горящего дома в деревне Юрцово муниципального округа Егорьевск. Несчастный случай произошел летом прошлого года. Юноши помогали детям и старикам выбраться из огня и из задымленных соседних квартир.

Решением оргкомитета Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» за неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм нагрудный знак, диплом и Почетную книгу получили Никита Казак, Иван Борисов, Кирилл Петухов и Иван Свирин.

В Почетной книге «Горячее сердце» навсегда останутся их имена и истории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.