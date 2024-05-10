4 современных общественных пространства появятся на севере Москвы в 2024 г

В текущем годы в Северном округе столицы планируется создать четыре современных общественных пространства. По возможности в каждом будет соблюден принцип зонирования, то есть сделают площадки для тихого отдыха, детских игр и спорта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Коптеве возле Тимирязевского парка проведем благоустройство «Вишневого сада». Создадим еще один уютный зеленый уголок, скрытый от оживленных магистралей», - написал столичный градоначальник в своем личном блоге.

Там установят и обновят детские площадки и приведут в порядок покрытие дорожек. На площадках тихого отдыха сделают лежаки и качели. А центром притяжения горожан в саду будет луг с многоуровневыми цветниками. Для любителей спорта появятся площадки для стритбола, настольного тенниса, волейбола, баскетбола, воркаута, мини-футбола, а еще беговые дорожки.

В Тимирязевском районе в планах благоустроить сквер Соломенной сторожки. Сейчас там образовалась транзитная зона, идущая к Тимирязевскому парку и парку «Дубки», автобусным остановкам и станции метро.

Там планируется заменить устаревшее покрытие дорожек и площадок, а еще появятся новые газоны. Рабочие посадят свыше 1,4 тыс. кв. м цветников, порядка 500 кустарников и более 50 деревьев, сделают оранжерею под открытым небом. Для детей установят игровую площадку с надземным прогулочным мостом и игровой башней.

В зоне отдыха в сквере сделают парящие качели и воздушные навесы. Для спортсменов и любителей активного образа жизни установят тренажеры, столы для настольного тенниса, беседку для игры в шахматы.

Преобразится и парк «Савеловский». Около главного входа установят подвесные качели, перголу с уличной библиотекой. Возле фонтана будет создана универсальная площадка для баскетбола и волейбола, появятся тренажеры. Еще в парке будет создана детская площадка с качелями, песочницей, горками, батутами и местами, где можно полазить.

Также планируется благоустройство сквера в Керамическом проезде. Для детей создадут игровое пространство с горками, лазалками и скалодромом. На площадке тихого отдыха появятся круговая пергола с качелями, сцена.

В зеленой зоне будет обновлена площадка для выгула собак. Еще рабочие посадят деревья, кустарники, сделают цветники, приведем в порядок газоны, установят дополнительное освещение.