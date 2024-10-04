4 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня празднуют Всемирный день животных, Всемирный день улыбки, День Космических войск России.

Всемирный день животных

Ежегодно праздник отмечается 4 октября. Он был учрежден в 1931 году на конгрессе сторонников движения в защиту животных, который проходил в Италии. В России его отмечают с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных.

В этот день активисты и экологи организуют различные мероприятия в просветительских и благотворительных целях, обращая внимание человечества на проблемы остальных обитателей нашей планеты. В частности, уделяют внимание исчезновению различных видов.

Всемирный день улыбки

Праздник считается неофициальным. Его отмечают в первую пятницу октября каждый год. История возникновения праздника связана с художником из США Харви Боллом, который жил в прошлом веке.

Однажды к нему обратились представители страховой компании State Mutual Life Assurance Company of America и попросили создать яркий значок, который помог бы поднять дух сотрудникам после слияния двух организаций. Болл придумал улыбающуюся рожицу желтого цвета, которую стали называть смайликом.

За свою работу художник получил около 50 долларов. А впоследствии смайлик стал настолько популярен, что его можно заметить везде: на футболках, конвертах, открытках и т. д. Всемирный день улыбки впервые отпраздновали в 1999 году по инициативе Болла. Праздник посвящен хорошему настроению и свершению добрых дел.

День Космических войск России

Праздник был учрежден указом президента РФ от 31 мая 2006 года. Дата приурочена к запуску первого искусственного спутника Земли, который произошел 4 октября 1957 года.

Космические войска — род войск в составе ВКС России. Они занимаются наблюдением за космическими объектами и выявлением различных связанных с этим угроз, а также запуском космических аппаратов на орбиты.

Космические оборонные программы являются важнейшим направлением политики РФ в сфере нацбезопасности. Праздник чествует всех, кто посвятил себя созданию космических аппаратов.

На околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник Земли

Запуск был осуществлен 4 октября 1957 года с научно-исследовательского полигона «Тюра-Там», который впоследствии назвали космодромом Байконур. Первый в мире искусственный спутник Земли был создан в СССР. Его кодовое обозначение — «Простейший Спутник-1».

Запуск спутника послужил началу космической эры в истории человечества. Он летал 92 дня, до 4 января 1958 года. За это время он совершил 1 440 оборотов вокруг Земли.

Именины

Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Исаакий, Константин, Петр.