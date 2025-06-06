4 нарушителей оштрафовали за незаконное обращение с отходами в Подмосковье

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области вынесли постановления о назначении административного наказания по фактам сброса отходов в трех округах западного Подмосковья. Протоколы об административных правонарушениях поступили в министерство из отделов внутренних дел округов, сотрудники которых задержали нарушителей с поличным. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Водитель самосвала в Шаховской сбросил отходы на открытый грунт в селе Раменье. Аналогичное нарушение совершено в Краснознаменске, где водитель самосвала выгрузил строительные отходы, которые транспортировал незаконно. Еще двое нарушителей, сбрасывавших мусор вне специально отведенных для этого мест, были задержаны в Волоколамске.

По итогам рассмотрения протоколов все нарушители были привлечены к административной ответственности, сумма штрафов составила 86 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.