4 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день
4 мая 2025 года отмечают Международный день пожарных, День звездных войн, праздник Проклов день. Также в этот день в 1878 году Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф.
Международный день пожарных
Профессиональный праздник отмечают пожарные спасатели во всем мире. Он посвящен тем, кто помогают сберечь жизни людей, животных, а также имущество и различные объекты экологической системы.
В этот профессиональный праздник принято не только веселиться, но и скорбеть. Спасатели вспоминают товарищей, которые погибли при тушении пожаров. Также в эту дату важно помнить про то, насколько важно соблюдать правила противопожарной безопасности.
День Звездных войн
Дату отмечают все, кто любит популярную киносагу «Звездные войны». Впервые день отпраздновали в 2011 году в Торонто. Тогда там организовали крупное шествие. Участники надели костюмы.
В этот день необходимо собраться всей семьей и пересмотреть хотя бы один фильм «Звездных войн». Также можно почитать комиксы или сыграть в компьютерные игры по мотивам кинокартины.
Праздник Проклов день
Христиане отмечают память священномученика Януария, а также Прокла, Фавеста, Соссия и иных. Януарий еще будучи молодым стал христианином. Через некоторое время был назначен епископом.
Когда совершались гонения императора Диоклетиана на христиан, молодой священнослужитель постоянно посещал диаконов Прокла, Соссия, которые содержались в темнице. Вместе они совершали литургию.
Мужчин раскрыли. Януария арестовали, после чего совместно с Соссием и Проклом бросили в печь. Однако они выжили.
Тогда христиан бросили на съедение хищникам. Но они не тронули мужчин. Несмотря на это, Януария и его соратников обезглавили.
Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф
4 мая 1878 года, 147 лет назад, Томас Эдисон в первый раз публично показал созданный им хронограф. Это устройство было прародителем граммофона, патефона и многих устройств для записи и воспроизведения звука.
Эдисон хотел создать устройство, которое могло сохранять и воспроизводить речь людей, а также музыку. Ему удалось справиться с задачей, и уже в первый раз публично продемонстрировать прибор 4 мая 1878 года. Изобретатель сразу же стал знаменитым, поскольку его устройство воспроизводило звук.
Именины
Сегодня именины у Алексея, Ивана, Александра, Дениса, Исаакия, Николая, Максима, Федора.