4 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

4 мая отмечают Международный день пожарных и День Звездных войн

4 мая 2025 года отмечают Международный день пожарных, День звездных войн, праздник Проклов день. Также в этот день в 1878 году Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф.

Международный день пожарных

Профессиональный праздник отмечают пожарные спасатели во всем мире. Он посвящен тем, кто помогают сберечь жизни людей, животных, а также имущество и различные объекты экологической системы.

В этот профессиональный праздник принято не только веселиться, но и скорбеть. Спасатели вспоминают товарищей, которые погибли при тушении пожаров. Также в эту дату важно помнить про то, насколько важно соблюдать правила противопожарной безопасности.

День Звездных войн

Дату отмечают все, кто любит популярную киносагу «Звездные войны». Впервые день отпраздновали в 2011 году в Торонто. Тогда там организовали крупное шествие. Участники надели костюмы.

В этот день необходимо собраться всей семьей и пересмотреть хотя бы один фильм «Звездных войн». Также можно почитать комиксы или сыграть в компьютерные игры по мотивам кинокартины.

Праздник Проклов день

Христиане отмечают память священномученика Януария, а также Прокла, Фавеста, Соссия и иных. Януарий еще будучи молодым стал христианином. Через некоторое время был назначен епископом.

Когда совершались гонения императора Диоклетиана на христиан, молодой священнослужитель постоянно посещал диаконов Прокла, Соссия, которые содержались в темнице. Вместе они совершали литургию.

Мужчин раскрыли. Януария арестовали, после чего совместно с Соссием и Проклом бросили в печь. Однако они выжили.

Тогда христиан бросили на съедение хищникам. Но они не тронули мужчин. Несмотря на это, Януария и его соратников обезглавили.

Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф

4 мая 1878 года, 147 лет назад, Томас Эдисон в первый раз публично показал созданный им хронограф. Это устройство было прародителем граммофона, патефона и многих устройств для записи и воспроизведения звука.

Эдисон хотел создать устройство, которое могло сохранять и воспроизводить речь людей, а также музыку. Ему удалось справиться с задачей, и уже в первый раз публично продемонстрировать прибор 4 мая 1878 года. Изобретатель сразу же стал знаменитым, поскольку его устройство воспроизводило звук.

Именины

Сегодня именины у Алексея, Ивана, Александра, Дениса, Исаакия, Николая, Максима, Федора.