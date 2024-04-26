4 команды Подмосковья вышли в финал Всероссийского турнира «Знание. Игра»

По итогам отборочных игр в федеральный финал Всероссийского турнира «Знание. Игра», организованного обществом «Знание», вышли четыре команды юных знатоков из Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Интеллектуальные состязания состоялись в Москве. В число сильнейших вошли команды «Логарифмы» из лицея № 5 Долгопрудного, «Мальки TEAM» из Истринского лицея, «Сборная Колледжа МГИМО» из Одинцовского колледжа МГИМО и «Казах» из физтех-Лицея им. П. Л. Капицы Долгопрудного.

В рамках окружного этапа, прошедшего во всех регионах Центрального федерального округа, за выход в финал боролись около 200 команд. Участники проверили свои знания в истории, литературе, искусстве, науке, а также продемонстрировали навыки логического мышления и быстрого ориентирования в разнообразных источниках информации.

По результатам отборочных игр в ЦФО финалистами также стали команды из Белгородской, Брянской, Рязанской, Тверской, Ярославской, Тамбовской, Ивановской, Воронежской и Орловской областей. В мае ребята сыграют на всероссийском этапе, который состоится в Москве.

Всероссийский турнир по игре «Что? Где? Когда?», вошедший в перечень интеллектуальных мероприятий «Знание. Игра», стартовал в октябре 2023 года.

Всего участниками федерального финала станут 75 команд, показавших лучшие результаты по итогам отборочных игр, онлайн-кубка «Знание. Игра», а также партнерских турниров по лицензии продюсерского центра «Игра-ТВ», правообладателя бренда «Что? Где? Когда?».

Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе «Знание. Игра» в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.