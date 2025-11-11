4 колледжа Подмосковья вошли в топ лучших работодателей для участников «Абилимпикса»

В рамках ежегодного рейтинга лучших работодателей, обеспечивающих трудоустройство участников чемпионатов «Абилимпикс», 4 организации СПО из Подмосковья заняли высокие позиции. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Работодатели региона расположились на 4, 5, 7 и 8 строчках, что подчеркивает их вклад в интеграцию людей с инвалидностью в профессиональную среду.

Список организаций-лидеров выглядит следующим образом:

4-е место — Коломенский аграрный колледж имени Н. Т. Козлова;

5-е место — Колледж «Коломна»;

7-е место — Ступинский техникум им. А. Т. Туманова;

8-е место — Электростальский колледж.

Это признание подтверждает работу данных организаций по созданию инклюзивной среды и обеспечению равных возможностей на рынке труда.

Рейтинги служат стимулом для компаний перенимать лучшие практики и развивать инклюзивное трудоустройство, что является важным шагом к обеспечению равных возможностей для всех.

Итоги рейтинга лучших работодателей, обеспечивающих трудоустройство участников чемпионатов «Абилимпикс» опубликованы на сайте Минтруда РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.