4 юным жителям Фрязина торжественно вручили паспорта гражданина РФ

В администрации городского округа Фрязино состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина РФ. Мероприятие было приурочено к всероссийской акции «Мы — граждане России!». Четверо юных фрязинцев, достигших 14-летнего возраста, получили из рук первых лиц города свой главный документ, сообщает пресс-служба администрации округа.

В церемонии приняли участие первый заместитель главы городского округа Фрязино Наталия Князева и депутат Совета депутатов Владимир Жигулин, которые вручили подросткам паспорта и памятные подарки от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Это событие стало для молодых граждан не просто исполнением правового требования, а важным символическим шагом во взрослую жизнь. Получение паспорта означает не только приобретение полного объема прав, но и принятие на себя ответственности за свои поступки, за судьбу родного Фрязина и будущее всей страны.

Мы уверены, что юные фрязинцы вырастут достойными патриотами, внесут свой вклад в развитие наукограда и России, будут гордиться своей страной и активно трудиться на ее благо.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.