4 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы против рака и Международный день человеческого братства. А еще можно отметить Праздник хорошего настроения, занявшись чем-нибудь приятным.

Всемирный день борьбы против рака

С 2005 года все страны 4 февраля отмечают Всемирный день борьбы против рака. Организатором памятного дня выступил Международный противораковый союз.

Памятная дата нужна, чтобы привлечь внимание людей к проблеме онкозаболеваний. Она призвана напомнить о коварности рака и снизить смертность от недуга.

Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ. Этот процесс называется метастазом. Метастазы являются основной причиной смерти от рака.

Международный день человеческого братства

Больше года назад Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении новой памятной даты — Международного дня человеческого братства. День выбран не случайно. Именно 4 февраля в 2019 году Папа римский Франциск II и Верховный имам Аль-Азхара Ахмада ат-Тайеба подписали документ под названием «Человеческое братство во имя мира во всем мире и совместной жизни».

Документ призван развить диалог между мировыми религиями, преодолеть межконфессиональные противоречия и обсудить вопросы предотвращения межрелигиозной розни.

Праздник хорошего настроения

Данный день официально не был утвержден, однако приверженцы этого праздника есть в Европе, Америке и России. В этот день важно напомнить себе и другим, что хорошее настроение может изменить многое и сделать день счастливее.

Важно провести его так, чтобы настроение осталось надолго. Кто-то может выпить кофе, кто-то отдохнуть или побаловать себя чем-то приятными. Однако чаще всего день проводят, занимаясь любимыми хобби.

День рождения резиновых калош

Калоши — это обувь или аксессуар для обуви, которая появилась в Англии в XIX веке. В России она была создана только в 1860-х годах, когда появились совместные русско-американские промышленные предприятия по производству резиновой продукции.

Однако в настоящее время современные материалы и технологии позволяют превращать калоши в модную яркую и стильную одежду.

День неандертальца

В 1856 году в долине Неандерталь в Германии нашли останки существа, жившего около 150 тыс. лет назад. А 4 февраля 1857 года в Бонне состоялось представление найденного ископаемого черепа древнего человека, названного по месту обнаружения «неандертальцем» (Homo neanderthalensis).

Представили находку профессор Иоганн Карл Фульротт и палеонтолог Герман Шафгаузен. Высокое собрание значимости ей не придало и не поверило в ее древность. По поводу происхождения черепа выдвигались различные теории, в том числе и то, что он принадлежал обезьяноподобному русскому казаку-монголоиду, погибшему в 1814 году.

В итоге неандерталец «победил». В ископаемом виде они были найдены еще в 400 местах Северного полушария Евразии. Он имел объем мозга, близкий к современному человеку, но покатый лоб и надбровные дуги, низкую черепную коробку; жил в пещерах, охотясь на мамонтов.

Именины

В этот день именины отмечают Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей и Яков.