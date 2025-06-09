4 дня осталось до конца голосования за объекты благоустройства в Подмосковье

В Подмосковье подходит к концу голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В голосовании приняли участие более 752 тыс. человек. 35 муниципалитетов уже перевыполнили план по количеству проголосовавших. В лидерах — Краснознаменск, Фрязино, Зарайск, Одинцово, Котельники, Королев и Химки. От остальных ждем такого же хорошего результата. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории региона. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Так, 23,3 тыс. человек выбрали парк «Дубки» в Химках, еще 21,5 тыс. — за набережную озера Пионер в Раменском.

В эту работу активно включились волонтеры — они помогают жителям поучаствовать в опросе в образовательных учреждениях, а также в общественных местах. Активисты объясняют правила голосования и рассказывают о проектах-участниках.

«4 дня осталось до завершения голосования в рамках федерального проекта ФКГС. Ежедневно на 288 точках работают наши волонтеры Подмосковья. Они не только рассказывают жителям об объектах благоустройства, но и помогают сделать свой выбор на специальном портале. Благодаря их большой и слаженной работе на сегодняшний день удалось привлечь к голосованию почти 200 тысяч человек!» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В этом году на выбор для благоустройства представлено 289 территорий в 54 округах Подмосковья. Голосование завершится 12 июня. Проголосовать могут все желающие жители региона старше 14 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.