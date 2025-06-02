4 агротехнологических класса запустят в школах Подмосковья в новом учебном году

В новом учебном году, с сентября 2025 года, в Подмосковье на базе общеобразовательных учреждений планируется открыть 4 агротехнологических класса, где, наряду с традиционными дисциплинами, ученики будут изучать предметы по направлениям агропрома и сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Работа проводится для достижения целей национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в рамках федерального проекта «Кадры в АПК».

«Открытие агроклассов — это результат совместной работы наших предприятий и образовательных учреждений. Таким образом ученики смогут получить профессиональные навыки еще на этапе школьной жизни и определиться с будущей специальностью. Нам важно привлекать в отрасль молодых специалистов — за счет этого мы формируем подготовленную и мотивированную кадровую базу для регионального агропрома», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В агроклассах школьники будут углубленно изучать предметы естественно-научной направленности, агротехнологии, основы фермерства, а также посещать производства и фермерские хозяйства. Образовательная программа составляется с учетом профиля предприятия-инвестора, для которых также доступны меры поддержки.

Например, в рамках госпрограммы после создания агрокласса работодатель может возместить до 90% затрат на его ремонт и оснащение.

С нового учебного года совместно с ООО «СПК имени Ленина» откроются 2 агротехнологических класса в Дединовской школе-интернате в муниципальном округе Луховицы. В настоящее время ведется работа по определению образовательных учреждений для открытия дополнительных агроклассов.

В перспективе планируется существенно расширить их количество: к 2026 году предполагается создать 8 агроклассов, а к 2027 году — 30, что поможет обеспечить широкие возможности для сельскохозяйственной подготовки и развития молодого поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.