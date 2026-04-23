39 школьников Подмосковья стали призерами НТО

39 школьников из Московской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады. Дипломантами сезона стали 463 ученика из России и Казахстана.

В одиннадцатом сезоне НТО дипломы получили 463 ученика 8–11 классов из 59 регионов России и Казахстана. В финале соревновались более 2 100 школьников и студентов. Всего в 2025/2026 учебном году на олимпиаду зарегистрировались 226 тысяч участников. Финалы прошли на площадках 24 вузов и технологических компаний в 11 городах.

Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил: «Национальная технологическая олимпиада – особый проект для Президентской платформы. Она объединяет исследователей, технологические компании, государство, бизнес, университеты, школы… страна получает не просто подготовленных специалистов, а поколение, готовое разрабатывать технологии».

Ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов добавил: «Для победителей и призеров предусмотрены серьезные преференции: 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету или возможность зачисления в ведущие университеты без вступительных испытаний».

В этом сезоне участники соревновались по 34 профилям — от беспилотных систем и анализа космических снимков до генетических технологий и защиты критической инфраструктуры. Олимпиада проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при координации Минобрнауки РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.