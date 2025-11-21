39 регионов согласовали планы закупки мусоровозов на три года

Почти половина субъектов РФ согласовала с Российским экологическим оператором планы закупки спецтехники для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) на 2026–2028 годы. Об этом сообщили на штабе по организации системы обращения с ТКО, который прошел на площадке Координационного центра Правительства РФ.

«Согласование прошли планы от 39 субъектов, утвердили свои планы три региона: Забайкальский край, Псковская область и Бурятия. Не предоставили план по закупке техники на следующий год три субъекта, это Республика Тыва, Самарская область и Хабаровский край. При этом они имеют технику старше 10 лет», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

На согласовании в РЭО сейчас находятся планы семи регионов, где дорожные карты не учитывают существующий уровень износа парка техники. Это Кемеровская, Костромская, Кировская, Тюменская и Тамбовская области, Республика Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Общий дефицит техники по стране составляет 235 единиц. За 2025 год всего закуплено 1206 единиц техники», — добавили в пресс-службе РЭО.